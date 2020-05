Novas calçadas, asfalto e mais árvores em Tomazina

Garantia de mais segurança a idosos e pessoas com mobilidade reduzida

A prefeitura de Tomazina iniciou nesta semana os trabalhos de revitalização das calçadas, colocação de asfalto e arborização da cidade. O Plano de Arborização Municipal vai substituir árvores que foram plantadas em locais impróprios por espécies novas que não vão danificar as calçadas, redes de energia elétrica e de água, além de garantir acessibilidade. Já o projeto das calçadas vai substituir as já existentes e os meios-fios, e também prevê a execução de rampas de acessibilidade. Os investimentos previstos são de aproximadamente R$ 800 mil.

Cerca de 200 árvores, que hoje estão danificando os passeios, serão arrancadas e outras 408 plantadas de forma ordenada e planejada. As novas plantas são de diferentes espécies e não agressivas, as de porte baixo serão colocadas no lado da rede elétrica e as mais altas do lado oposto da rua. As árvores serão doadas por meio de uma parceria com Copel e Emater.

A obra é o início de uma iniciativa para padronizar as calçadas do município, o objetivo é que a partir de agora todas sejam feitas de paver. Além disso, a obra visa melhorar as condições de mobilidade das pessoas, visto que as calçadas atuais não têm condições adequadas de acessibilidade.

Foi adotado o paver por ser uma excelente alternativa comparado ao concreto e ao asfalto. Um dos grandes benefícios atrelados ao uso desse pavimento é a questão da sustentabilidade, pois apresenta muitos ganhos ambientais.

Outra vantagem diz respeito à segurança. É um tipo de pavimento permeável e antiderrapante, o que traz mais segurança para pessoas idosas ou com problemas de locomoção.

Em relação à manutenção, nas calçadas de paver dificilmente ocorrem problemas com rachaduras, além disso, caso seja necessário, pode ser removido facilmente e reutilizado sem precisar quebrar. Isso ajuda quando há necessidade de passar tubulações de água, cabos elétricos e subsistemas.

Nesta primeira etapa, as obras serão nas ruas Conselheiro Avelino Antônio Vieira e rua Major Thomas, e em trechos das ruas Antônio Franco e rua Felipe Miguel de Carvalho. Já a colocação do asfalto será feita em várias ruas da cidade e também no Distrito do Sapé.