Novo comandante da Polícia Militar revela planos para o Norte Pioneiro

Uma das ideias é criar células em bairros mais perigosos

Exclusivo: O Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira (fotos), novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança de 22 municípios do Norte Pioneiro, recebeu a reportagem do npdiario, em seu gabinete de trabalho, em Jacarezinho. A unidade é dividida em quatro companhias: Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz, Jacarezinho e Ibaiti.

Ele substituiu o coronel Antônio Carlos de Moraes, que vai ocupar o mesmo posto no 3º Comando Regional da PM, em Maringá, no Noroeste.

Natural de Sertaneja, tem 47 anos de idade e uma vasta experiência na área de Segurança Pública.

Iniciou sua carreira na corporação em 26 de maio de 1988, “sou um homem da roça, foi inspirado a entrar para a carreira pela influência de um cunhado e, graças a Deus, não me arrependi”, disse.

Formado em Filosofia e Direito, o novo comandante já esteve à frente de outros batalhões, em especial o 5º, com sede em Londrina, e o 15º, situado no Município de Rolândia. Em ambos os locais, desempenhou excelentes serviços.

José Luiz anunciou pretender estimular a criação ou incentivo dos conselhos de segurança dos municípios.

Também almeja a instalação de módulos fixos da PM em locais de maior periculosidade, com apoio das comunidades “as lideranças e nós faríamos uma espécie de célula para combater a ação dos marginais”, detalhou. A iniciativa teria um grupo de whatsApp para troca de informações com rapidez sempre visando o bem comum, “nossa área é extensa, mas temos uma tropa de excelente qualidade e disposta a trabalhar com a população”.Um dos locais onde esses módulos podem vir a ser criados é no Aeroporto, mesmo bairro que abriga o comando regional da PM; já temos policiais que residem ali e que poderão atuar mais próximos dos moradores”, adicionou.

O tenente-coronel é casado, tem duas filhas moças e um menino especial.Atuou em Cascavel, Toledo, Assis Chateaubriand , na fronteira com Argentina e Paraguai e também no Cincão, em Londrina.

Defensor da corporação, adiantou estar mantendo relacionamentos próximos com a Imprensa, Judiciário, políticos- já conversou com Mário Pereira,prefeito de Ribeirão Claro, e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro – OAB(Ordem dos Advogados do Brasil), empresários etc.

“Estamos sempre à disposição para o diálogo e a união de forças para o enfrentamento da violência e criminalidade”, cravou, convicto (Fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario).