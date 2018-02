Novo comando da PM confirma incentivo à criação de Conselhos Municipais

Jornalista Valdir Amaral representou npdiario em breakfast ontem

O novo comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel José Luiz de Oliveira, informou que empenhará esforços para a criação de Conselhos Municipais de Segurança nos 22 municípios do Norte Pioneiro atendidos pela unidade.

Ele recepcionou profissionais da Imprensa num café da manhã nesta sexta-feira,dia nove, em Jacarezinho, quando anunciou várias medidas a serem impostas para garantir maior tranquilidade à população.

José Luiz disse acreditar que muitas das ações em melhoria do setor devem partir da comunidade, sobretudo por meio dos conselhos de segurança e do trânsito. “É quem tem a prerrogativa de cobrar o prefeitos e os representantes do município a conquistar os recursos necessários para o investimento no setor, inclusive com recursos públicos”, explica.

Segundo ele, há ações limitadas pela PM, que dedica-se exclusivamente ao atendimento ostensivo de ocorrências e de ações de combate à criminalidade. “Devido ao efetivo pequeno, o policiamento de trânsito, por exemplo, fica aquém das necessidades. É preciso criar o Conselho Municipal de Trânsito e incentivar uma atuação efetiva de todos os integrantes em prol da segurança de motoristas e pedestres”, acrescenta.

Outra ação também será a de combate ao sequestro. Para ele, é necessário adotar medidas preventivas para evitar o que aconteceu recentemente em Santo Antônio da Platina, quando o gerente da agência do Banco do Brasil foi sequestrado e teve de pagar resgate para libertar a família. “Vamos reunir os gerentes de bancos e informar quais procedimentos devem ser adotados para identificar um possível sequestro. Também queremos atuar de maneira mais efetiva e próxima da comunidade, para que o policiamento seja preventivo, em todos os segmentos”.

O tenente-coronel também confirmou que apresentará estatísticas periodicamente, mostrando como tem sido a atuação da corporação no combate ao tráfico de drogas e de apreensão de armas e munições.

Enalteceu, com ênfase, os trabalhos desenvolvidos pela parte administrativa, rádios-patrulhas,ROCAM, ROTAM, Canil e a P2 (Serviço de Inteligência).

