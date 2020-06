Novo diretor do PS de Andirá enfrenta desafios e dificuldades

Atendimento é sempre pautado por estresse e pressa

Wellington Mello (fotos) , diretor do Pronto Socorro de Andirá há pouco mais de uma semana, está consciente que os desafios que têm pela frente são gigantescos.

Segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS), mais de 60% dos serviços de pronto atendimento no país estão constantemente lotados. As causas da lotação dos atendimentos são desde o aumento do número de acidentes e traumas até um modelo equivocado de atendimento e acompanhamento de doenças crônicas, em detrimento da lógica de atendimento dos quadros agudos.

Normalmente, a falta de tempo e percepção errônea de que pronto-socorros são os meios mais rápidos de se conseguir consultas e exames sem necessidade de agendamento seriam alguns dos principais sinais de que o modelo precisa ser alterado. Os números falam por si: mais de 50% das idas aos pronto-socorros poderiam ser evitadas apenas com serviços de orientação médica.

Este quadro gera insatisfação dos pacientes e sobrecarga dos profissionais, além de um aumento de complicações decorrentes do próprio atendimento e ainda dos custos gerados pela maior quantidade de condutas desnecessárias, como exames e intervenções. Além disso, a elevada procura nos Ps leva à dificuldade de acesso dos casos realmente emergenciais.

Wellington Mello já foi secretário de Planejamento, diretor de Administração e também assessor parlamentar.