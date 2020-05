Novo pároco platinense consolida união de católicos

Lamentou pandemia mas tem fé em dias melhores

O novo Pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua (centro de Santo Antônio da Platina ) o padre José Antônio Pereira de Campos (foto e vídeo) fez visita de cortesia ao npdiario.

A posse dele foi dada pelo bispo Dom Antônio Braz Benevente na igreja Matriz platinense no dia 18 de abril em Missa Especial concelebrada pelos seus vigários Rosenei Marcelino e Clodoaldo da Luz e pelos padres: Marcos Paulo M. Rodrigues, Marcelo Gonçalves Mendes e o Diácono Antônio S. Godoy.

José Antônio é muito simpático e afável. Trabalhou em Joaquim Távora, Andirá, Londrina, Cornélio Procópio, Jataizinho, Bandeirantes e Jacarezinho, onde na diocese foi Vigário Judicial e Presidente do Tribunal.

Vigário judicial é quem julga em nome do bispo e preside o Tribunal Diocesano. Com ele, formam o tribunal vários juízes diocesanos que podem ser sacerdotes, diáconos e, inclusive, leigos, homens e mulheres

Entrou no lugar do padre Rosinei Toniette, transferido para Bandeirantes como reitor do Santuário de São Miguel Arcanjo.

O novo pároco tem consciência da responsabilidade de assumir substituindo o antecessor que era amado não só pelos paroquianos, mas por toda a comunidade católica local. Deseja agregar e vem conseguindo já nestes primeiros dias.

Lamentou a pandemia e se disse otimista, tendo fé que essa situação tende a acabar, “enquanto isso vamos prosseguir orando e ajudando quem precisa”, observou.

Veja também: https://npdiario.com/cidades/nao-se-distanciem-de-deus-diz-padre-rosinei-em-sua-despedida-video/

E ainda: https://npdiario.com/capa/emocao-platinenses-promovem-despedida-surpresa-ao-padre-rosinei-videos/