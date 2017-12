Novo prefeito anuncia mudanças em Japira

Posse oficial será na terça-feira

O novo prefeito de Japira, José Geraldo dos Santos (foto com a esposa, Deise) concedeu nesta quinta-feira, dia 28,entrevista exclusiva ao npdiario. Foi a primeira após a morte do titular Walmir Wellington da Silva (DEM) num acidente na BR-153, na tarde da última segunda-feira (25). Além dele, a enteada de três anos de idade não resistiu e morreu a caminho do hospital.

Conhecido como Geraldão, o então vice agora chefe do executivo anunciou que a primeira obra a ser inaugurada levará o nome do falecido como homenagem.

Na terça-feira, dia dois, tomará posse oficialmente na câmara de vereadores e viajará para Curitiba tratar de sua interesses públicos, conforme antecipou.

Comentou ter ficado muito nervoso com o acontecido, “política é uma coisa, a vida da gente é outra”, declarou, ao negar eventual indisposição política com Walmir. É que foi criada há alguns meses Comissão Especial de Inquérito para investigar supostas irregularidades na administração, “isso é coisa da câmara, não minha, eu nem sei do que se trata”, garantiu.

Ele trabalha como motorista do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), tem 57 anos, e é filiado ao DEM, a atual primeira-dama é professora da rede estadual.O casal tem dois filhos, José e Taís.

“Vamos dar continuidade ao que vinha sendo feito de bom e, claro, administrar do meu jeito, diferente, com outro padrão”, assinalou.

