Novo Pronto Socorro Platinense começa funcionar hoje (vídeo)

Imóvel moderno e funcional custou cerca de dois milhões de reais

Nesta segunda-feira, dia sete, a partir das dez horas serão iniciados os trabalhos do novo prédio do Pronto Socorro Municipal de Santo Antônio da Platina. Haverá uma bênção e o começo dos atendimentos.

A obra era esperada há décadas e, finalmente agora, com investimento de quase dois milhões de reais em sua totalidade, será entregue à população.

Leva o nome do saudoso deputado estadual Bernardo Carli que viabilizou os recursos de R$ 1,5 milhão para reforma e 500 mil reais para equipamentos e mobiliário, com uma contrapartida da prefeitura. O parlamentar morreu em acidente aéreo em julho de 2018 aos 32 anos.

Planta Física: Uma recepção com bancos para espera de 10 lugares; 01 área de entrada de ambulância; 02 sanitários, sendo um masculino e um feminino destinado ao público; uma recepção destinada aos cadastros; 01 sala de classificação de risco; 01 corredor; 01 sala de eletrocardiógrafo, dois sanitários para funcionários, sendo um masculino e um feminino.

Também uma copa para os servidores; 01 tanque externo, adaptado como área de higienização da unidade; um consultório médico; 01 sala de emergência com duas macas em frente à porta de entrada da ambulância;

uma sala para realização de medicação; 01 consultório ortopédico para realização de imobilizações; uma sala de curativo e sutura com uma maca, além de um quarto de descanso M e F médico com um banheiro em anexo.

O imóvel contém ainda uma sala da chefia de enfermagem e administração da unidade; 01 enfermeira pediátrica com 03 leitos e um banheiro; 01 enfermaria feminina com 3 leitos e um banheiro em anexo; 01 enfermaria masculina com 3 leitos e um banheiro em anexo; 01 posto de enfermagem; 01 sala de inalação com saída para três inalações simultâneas. 01 sala de coleta de exames, 01 sala de reuniões, uma central de esterilização e três salas de almoxarifado