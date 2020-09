Novo Pronto Socorro platinense desafoga pacientes e salva vidas

Telefone da moderna e funcional unidade de saúde é (43) 3534-4723

Nesta segunda-feira, dia sete, foram iniciados os trabalhos do novo prédio do Pronto Socorro Municipal de Santo Antônio da Platina. Houve uma bênção por parte do padre José Antônio e do pastor Junior e o começo dos atendimentos. Nesta terça, os resultados, mesmo ainda incipientes, já começaram a surgir.

A obra (fotos abaixo) era esperada há décadas e, finalmente agora, com investimento de quase dois milhões de reais em sua totalidade, Foi entregue à população. A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, explicou que alguns aparelhos ainda estão sendo chegando e sendo montados, mas a maior parte já foi instalada, no amplo imóvel de 1.428 metros quadrados.

Ela detalhou que, fora os profissionais do PS, são 11 equipes médicas nas nove UBSs(Unidade Básica de Saúde), sendo duas especiais, uma no centro e outra na Vila Ribeiro, sempre com médicos.

O PS leva o nome do saudoso deputado estadual Bernardo Carli que viabilizou os recursos de R$ 1,5 milhão para reforma e 500 mil reais para equipamentos e mobiliário, com uma contrapartida da prefeitura. O parlamentar morreu em acidente aéreo em julho de 2018 aos 32 anos.

Planta Física: Uma recepção com bancos para espera de 10 lugares; 01 área de entrada de ambulância; 02 sanitários, sendo um masculino e um feminino destinado ao público; uma recepção destinada aos cadastros; 01 sala de classificação de risco; 01 corredor; 01 sala de eletrocardiógrafo, dois sanitários para funcionários, sendo um masculino e um feminino.

Também uma copa para os servidores; 01 tanque externo, adaptado como área de higienização da unidade; um consultório médico; 01 sala de emergência com duas macas em frente à porta de entrada da ambulância;

uma sala para realização de medicação; 01 consultório ortopédico para realização de imobilizações; uma sala de curativo e sutura com uma maca, além de um quarto de descanso M e F médico com um banheiro em anexo.

O imóvel contém ainda uma sala da chefia de enfermagem e administração da unidade; 01 enfermeira pediátrica com 03 leitos e um banheiro; 01 enfermaria feminina com 3 leitos e um banheiro em anexo; 01 enfermaria masculina com 3 leitos e um banheiro em anexo; 01 posto de enfermagem; 01 sala de inalação com saída para três inalações simultâneas. 01 sala de coleta de exames, 01 sala de reuniões, uma central de esterilização e três salas de almoxarifado.