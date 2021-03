O aparelho está sendo preparado para funcionar nesta semana

O vereador Luciano de Almeida Moraes (foto) solicitou ao executivo de Santo Antônio da Platina, via Requerimento do legislativo, que providenciasse o efetivo funcionamento de um Raio-X que está no Hospital Nossa Senhora da Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, informou que o aparelho já está sendo instalado e vai atender a população, o que evidencia o bom relacionamento institucional entre os poderes e a eficiência tanto do vereador quanto da prefeitura em resolver o problema.

E também que estava prevista essa ação, enfatizou.