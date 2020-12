Prefeitura fez entrega de três novos equipamentos para ampliar agronegócio

O prefeito Flávio Zanrosso (MDB-PR) entregou três novos tratores que farão parte da frota rural do município de Tomazina.

Conforme compromisso assumido, os tratores serão destinados à Associação de Produtores Rurais dos bairros da Anta, Paiol e Barra Mansa, no intuito de contribuir para a diminuição do custo de produção, como também auxiliar no aumento da renda dos produtores rurais.

Os novos tratores atenderão às necessidades do pequeno agricultor e da agricultura familiar em Tomazina, permitindo que a agricultura de Tomazina dê mais um salto de qualidade, aumentando a renda das famílias. “Essas novas máquinas são muito importantes para o produtor rural e vai garantir menor custo na manutenção dos tratores. Os produtores rurais de nossa cidade terão mais rendimentos, mais lucro. É dinheiro no bolso do produtor rural. Nosso compromisso com o agricultor segue firme. Nossa atenção ao pequeno produtor rural seguirá continuamente” , disse o vereador Wesley, presidente da Câmara.

Os tratores foram adquiridos através de Convênio junto à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), do governo do estado. As novas aquisições foram intermediadas pelo deputado estadual Alexandre Curi. O investimento total é de R$ 370.500,00.

“Gostaria de agradecer, primeiramente, ao prefeito Flávio por todo o apoio dado aos vereadores e o suporte dado à agricultura da cidade, também o deputado que destinou essa emenda a pedido dos vereadores. Conseguimos os R$ 370 mil para a aquisição dos três tratores, um que foi para a Barra Mansa, um para o Paiol e outro para a Anta.Nosso agradecimento a prefeitura pelo apoio à agricultura”, salientou o vereador César Bueno de Melo.

“O desenvolvimento da agricultura é prioridade em nossa gestão, os tratores beneficiarão dezenas de agricultores em Tomazina. A redução do custo de produção garantirá mais dinheiro no bolso dessa gente trabalhadora,” afirmou o chefe do executivo Flávio Zanrosso.