Novos veículos para Agências do Trabalhador de Carlópolis, S.Antônio, Cornélio e Wenceslau

Líder do governo participou da entrega

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB), líder do governo na Assembleia Legislativa, participou, nesta segunda-feira,dia cinco, da entrega de veículos que atenderão os Escritórios Regionais e as Agências do Trabalhador, que pertencem à Secretaria de Estado da Justiça, em diversas regiões do interior do Paraná. Entre os municípios estão Santo Antônio da Platina, Carlópolis, Cornélio Procópio e Wenceslau Brás, no Norte Pioneiro.

O governador e a vice, Beto Richa e Cida Borghetti e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, estavam no evento.

Richa afirmou que os novos veículos fazem parte do planejamento do Governo do Estado de reestruturar e ampliar os serviços públicos oferecidos para a população e para proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores. “Investimos fortemente nos 399 municípios, modernizamos a estrutura do governo e todas as áreas foram contempladas com equipamentos computadores, veículos e Business Intelligence para garantir agilidade e eficiência no desenvolvimento das políticas públicas implantadas”, disse.

Ele citou, por exemplo, as entregas de 3 mil viaturas para a segurança pública, veículos e computadores para a Emater, investimentos na ordem de R$ 179 milhões para a ampliação da frota da saúde, aquisição de radares meteorológicos para o Simepar, e criação do Centro Estadual de Proteção e Defesa Civil. “Organizamos a estrutura do Governo e nos preparamos porque que cada vez com mais intensidade acontecem eventos climáticos. Esse é o trabalho que fazemos para garantir qualidade de vida a nossa gente”, disse.

EMPREGOS – De acordo com o deputado Romanelli, que já foi secretário da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, o atendimento ativo e competente das agências é essencial para a colocação de trabalhadores no mercado. “É serviço prestado à população feito com dedicação por todos os envolvidos na agências, Se há queda, por exemplo, em vagas da indústria, os agentes intensificam os esforços para direcionar os candidatos para outros áreas, como comércio ou empregos temporários”, disse.

O carro é muito bem-vindo pela nossa população, em especial, pelos servidores da nossa Agência. Com certeza o atendimento melhorará e isso graças ao empenho do nosso deputado”

O parlamentar explicou a importância de equipar os Escritórios Regionais e Agências do Trabalhador com veículos novos. “Os carros são para melhorar o atendimento às pessoas que procuram emprego, pois as equipes fazem visitas aos empregadores e, assim, a oferta de empregos é mais ágil e em maior quantidade. Também não podemos esquecer da segurança aos servidores que utilizarão veículos novos para trabalhar”, afirmou.

O prefeito de Wenceslau Braz agradeceu a parceria de trabalho com Romanelli. “O carro é muito bem-vindo pela nossa população, em especial, pelos servidores da nossa Agência. Com certeza o atendimento melhorará e isso graças ao empenho do nosso deputado”, sublinhou.