NP recebe duas usinas de asfalto para recuperação de rodovias

Abatiá, Santa Mariana, Bandeirantes, Itambaracá e Santa Amélia

Duas usinas de asfalto instaladas no Norte Pioneiro garantem a melhoria da infraestrutura rodoviária em várias cidades. O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse nesta segunda-feira, 15, que por meio desses dois equipamentos, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ganha agilidade e eficiência na manutenção das rodovias que cortam a região.





Vários trechos de rodovias foram recuperados desde que duas usinas foram instaladas, uma em Bandeirantes e outra em Ribeirão Claro. Isso demonstra respeito e compromisso com o Norte Pioneiro”

Para facilitar a execução de obras de recuperação da malha asfáltica, o DER iniciou em março a instalação das duas usinas de asfalto.

Escoamento — Romanelli afirma que as usinas ampliam ainda a oferta de empregos. “As usinas entraram em funcionamento em abril e, em meio à pandemia, já realizaram a recuperação das rodovias, garantindo mais segurança a motoristas e empregabilidade aos trabalhadores”.

Um dos serviços executados em Ribeirão Claro é na PR-151, no trecho entre Carlópolis e o Porto Emigdão, na divisa com São Paulo. O trecho é uma importante rota de escoamento da produção agrícola e industrial da região, garantindo que os produtos cheguem a grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro e ao Porto de Santos.

A PR-431, que liga Jacarezinho a Ribeirão Claro também recebeu melhorias na pista de rolamento. “É uma rodovia que dá acesso a um dos mais procurados destinos turísticos do Paraná. Além de garantir segurança à população da região, o investimento garante também o acesso dos turistas que visitam o Norte Pioneiro e que, por conta do isolamento social, estão aguardando para iniciar o calendário de viagens e desfrutar de uma das mais belas regiões do Estado”.



Programação — Várias obras estão em execução e outras programadas para serem realizadas, melhorando o fluxo do trânsito em todo o Norte Pioneiro. Os motoristas que circulam pela região vão se deparar com vários trechos parcialmente interditados.

São interdições necessárias para que as obras sejam executadas. Em todo o Norte Pioneiro tem obras do DER, que visam manter as boas condições de trafegabilidade das rodovias e evitar acidentes”



As obras estão sendo realizadas entre Bandeirantes e Santa Amélia (PR-436), passando por Abatiá. Já em programação, com início previsto para os próximos dias, estão as obras de recuperação da Rodovia Primo Bassi (PR-518), em Santa Mariana.

As duas usinas são responsáveis por obras entre Abatiá e Ribeirão do Pinhal, Bandeirantes, Itambaracá e os trechos que ligam esses municípios ao Thermas Yara (Rodovia Tsuneto Matsubara), ao Porto Almeida (PR-436) e a São Joaquim do Pontal (PR-517). A previsão é de que as obras realizadas nestes trechos sejam concluídas até março de 2021.