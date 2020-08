NP recebe 12 novas viaturas para Polícia Rodoviária Estadual

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) participou nesta sexta-feira, dia sete, da entrega de viaturas para a Polícia Rodoviária Estadual (Unidades Operacionais do Norte Pioneiro). Ao todo, 12 viaturas compõem a frota regional, com veículos novos para atender a toda a área de atuação da Polícia Rodoviária na região.

“Esse projeto de renovação da frota da Polícia Rodoviária é muito importante para auxiliar o trabalho de segurança na região. São viaturas de alto padrão, com investimentos que ajudam a preservar a vida, o maior patrimônio dos paranaenses”, diz.

Romanelli entregou as viaturas aos comandos dos postos da Polícia Rodoviária de São Sebastião da Amoreira, Sertaneja e Cornélio Procópio. As novas viaturas, da marca Mitsubishi L200 Triton Sport, são caminhonetes 4×4, cabine dupla, adquiridas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), que investiu R$ 16,1 milhões na compra dos veículos.

Ao todo, foram distribuídas 70 viaturas para todo o Estado, com todos os equipamentos necessários, tecnologia embarcada, e vão atender aos 55 postos da polícia rodoviária, em apoio ao combate à criminalidade na malha estadual, sobretudo no tráfico de drogas.

Também foram entregues viaturas novas para os postos da Polícia Rodoviária de Londrina, Andirá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Ibaiti.