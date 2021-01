Através do Escritório do Sebrae, Ponto de Atendimento e 13 Salas do Empreendedor, 8.945 negócios receberam orientação e capacitação especializadas

Notícia inspiradora: A transformação digital e finanças foram os temas mais procurados pelas pequenas empresas que buscaram o Escritório do Sebrae/PR, Ponto de Atendimento (PA) e as 13 Salas do Empreendedor do Norte Pioneiro ao longo de 2020.

No período, o número de atendimentos aos pequenos negócios da região mais que dobrou em relação ao ano anterior. Enquanto em 2019 cerca de 4 mil empresas foram atendidas, ano passado 8.945 negócios diferentes receberam orientações e consultorias de especialistas nesses canais.

No total de atendimentos, 6.240 foram de microempreendedores individuais (MEI), 2.430 de microempresas e 275 de Empresas de Pequeno Porte. A pandemia acelerou a digitalização dos atendimentos do Sebrae/PR e aumentou o alcance para mais empresas e cidades do NP apoiado pela sua rede de parceiros, formada pelas prefeituras locais, no caso das salas, e do Sicoob e Associação Comercial e Empresarial de Andirá (ACEAD), no PA de Andirá. O número corresponde a 30% dos MEI e 25% do total de empresas do NP.

“Junto com nossos parceiros, tivemos a preocupação em estar ainda mais perto dos empreendedores num ano que foi desafiador pela crise gerada pela pandemia. Em 2021 seguimos com o trabalho, levando ainda mais conteúdo para que os empreendedores de micro e pequenas empresas sigam fortalecidos e promovam a retomada”, pontua a consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos (foto).

A advogada e empreendedora Cássia da Silva Rodrigues procurou o Ponto de Atendimento ao Empreendedor de Andirá para buscar orientações sobre como profissionalizar a produção de empadas (foto).

“Comecei a vender na faculdade, há 13 anos, e deu tão certo que não parei mais. A receita é exclusiva e diferenciada, desenvolvida pela própria Cássia. “A massa é bem fina e leve, a gente quer comer várias de uma vez só”, conta.

Hoje, com ajuda do marido, ela faz os salgados, de sabores variados, por encomenda – feitas pelas redes sociais – e comercializa para festas, como batizados, aniversários, confraternizações, nos fins de semana. Após receber atendimento especializado, o casal planeja trabalhar com empadas congeladas e ter sempre o produto disponível com pronta-entrega para aumentar as vendas. “As empadas ajudam bastante na renda da família”, afirma.

A agricultora Luciana Bernardino Mafrin também deseja profissionalizar a fonte de renda extra da família, que é a fabricação e venda de rapadura. Para isso, procurou orientações na Sala do Empreendedor de Cambará.

“Queremos nos formalizar para aumentar nossos pontos de vendas. O Sebrae sempre nos oferece conteúdos importantes e simples de entender”, conta. Hoje, o produto é vendido principalmente para feirantes em Cambará, Ourinhos(SP), Jacarezinho e Andirá. A receita está há mais de 50 anos na família.

Os empreendedores interessados em buscar consultorias e capacitações pelos atendimentos online e presencial, podem entrar em contato pelo telefone (43) 3511-2650 ou acessar o portal do Sebrae/PR. Os atendimentos presenciais são agendados e seguem os protocolos de segurança contra a Covid-19.