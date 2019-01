Nutricionista do Norte Pioneiro dá dicas para um verão saudável

É profissional respeitada e experiente

Ana Carolina Schiabel (fotos) é uma profissional conceituada em toda a região por seu comprometimento e expertise. Ela recebeu o npdiario em seu consultório, no centro de Santo Antônio da Platina, e deu sugestões sobre alimentação adequada na temporada.

Com a chegada da estação mais quente do ano é necessário maior cuidado com a alimentação. A perda de líquido e sais minerais afeta o organismo, assim como a falta de atividades físicas e a exposição excessiva ao sol, dicas importantes para o verão.

“Beba bastante água e observe a cor de sua urina: se estiver clara indica uma boa hidratação. Água de coco, sucos e chás também são bons para hidratar com doses naturais de minerais e ainda vitaminas antioxidantes necessários para a proteção do organismo”, afirma Carol, como é conhecida, adicionando, “beba água ao longo do dia (aproximadamente 35ml por quilo de peso) e cuidado com bebidas alcoólicas: elas inibem o ADH (hormônio antidiurético) e desidratam, além de fornecerem muitas calorias.Só para lembrar: 1 lata de cerveja (350ml) tem em média 150 cal. E geralmente a ingestão de bebida alcoólica está sempre acompanhada de petiscos ou preparações calóricas. Evite realmente as bebidas alcoólicas durante as refeições, elas podem prejudicar a digestão e principalmente a absorção de nutrientes”.

Para a doutora, no clube, na praia, na piscina, fuja dos salgadinhos e guloseimas é preferível frutas ao natural, em forma de suco ou salada, mix de frutas e castanhas sem sal, barra de castanhas, água de coco, sorvete, picolé de frutas ou sorbet “Faça seu próprio picolé ou geladinho. Para o picolé, coloque fatias de melão ou cubos de manga ou abacaxi em um espetinho e congele. No caso do geladinho, faça um suco natural e congele”, diz.

Também sugere que se consuma a maior quantidade possível de frutas, verduras e legumes. São ótimas fontes de vitaminas, minerais e fibras. Frutas além de refrescantes são campeãs em proteção. Entre outros benefícios elas são ricas em vitamina C e betacaroteno, com potente efeito antioxidante, que atuam no combate aos danos causados pela excessiva formação de radicais livres, vindos da exposição solar. “Aqui posso citar os alimentos mais amarelados como mamão, goiaba, manga, melão, laranja, morango, melancia e também vegetais como abóbora, cenoura, couve, brócolis, tomate e outros; evitando sobrecarregar o organismo, o melhor é investir em 5 a 6 refeições pequenas ao longo do dia, mantendo o bom fornecimento de energia”.

A nutricional pede para selecionar cereal integral como a fonte principal de carboidratos, diminuindo o consumo de doces, massas refinadas, pães refinados etc.Escolher fontes de proteína de fácil digestão como as carnes brancas (aves e principalmente peixes). E sempre na forma grelhada, cozida ou assada. Nada de frituras, tentar comer mais peixe, no mínimo duas vezes por semana. Prefira grelhado ou ensopado, com pouca gordura

Evitar o consumo de alimentos gordurosos como feijoada, frituras, manteiga, maioneses, molhos pesados. Eles dificultam a digestão e podem causar mal estar.Nas sobremesas escolher aquelas com frutas, sem coberturas, chantili, molhos”

Incluir no mínimo meio prato de verduras coloridas (no mínimo três cores) no almoço e no jantar, pois as verduras promovem a regularidade intestinal, fornecem vitaminas e minerais para a pele, cabelos e unhas. E lembrar que frutas e legumes de cor amarela ou alaranjada são fontes de carotenoides para melanócitos (para a pigmentação da pele).

Em restaurantes, peça preparações com carnes (branca ou vermelha) assadas, cozidas ou grelhadas acompanhadas de uma salada de folhas e legumes crus. Preparações à milanesa estão fora do cardápio. Ao fazer as refeições procure consumir primeiro as verduras e legumes, seguidos dos demais alimentos. As fibras em contato com o estômago aceleram a liberação de enzimas digestivas tornando

‘Faça uma refeição leve no jantar e, mesmo que tenha exagerado na comida durante o dia, não deixe de comer alguma coisa à noite. Pode ser uma salada colorida mista com frutas, folhas variadas, cenoura, tomate, castanhas, ovo cozido, frango ou peixe, ou um iogurte com aveia e frutas.Passe o maior tempo possível ao ar livre: caminhe, pedale, nade, medite etc e aproveite o verão com muita saúde”, acrescenta.