Nutricionista ganha Cesta do Dia dos Namorados

A nutricionista Aline Levatti, 33 anos, foi a sorteada na Promoção Npdiario/Molinis e ganhou uma Cesta do Dia dos Namorados.

A entrega foi feita neste final de semana, em Santo Antônio da Platina.

Ela estava acompanhada do marido, o representante de vendas Márcio Emílio Gaioto da Silva, 33. As filhas do casal também compareceram juntas sendo Helena, de seis anos (com o gatinho Bartolomeu), e Laura, oito meses.

