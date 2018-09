OAB e Prefeitura organizam evento para Outubro Rosa

Em Santo Antônio da Platina

A prefeitura e a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo Antônio da Platina promoverão no próximo dia seis(um sábado) uma programação dentro do Outubro Rosa.É uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. No Brasil, as campanhas de conscientização sobre o câncer de mama acontecem desde 2002.

Às oito horas, haverá concentração em frente do Paço Municipal; 8h40m Discurso do prefeito Professor Zezão; nove horas início da Caminhada descendo a rua Marechal Deodoro, virando na rua Tiradentes e subindo a rua Rui Barbosa até a praça da igreja Matriz; das 9h45m até 12 horas da Feira da Saúde.

Já no dia 20(um sábado) os postos de saúde ficarão abertos das oito às 17 horas e no dia 29 palestra com a master coach Mércia Miranda Vasconcellos na Casa da Cultura.