OAB promove Jantar do Rubi com sucesso em Santo Antônio da Platina

Evento se tornou tradicional no Norte Pioneiro

Exclusivo: O presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo Antônio da Platina, Pedro Pavoni (foto principal) , manifestou satisfação com o sucesso do Jantar do Rubi, principal evento social da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) que reuniu advogados e personalidades do Norte Pioneiro. Foi recentemente no Espaço Vicasu, conceituado espaço de eventos platinense.

A entidade de Santo Antônio abrange também outros seis municípios: Jundiaí do Sul, Ribeirão do Pinhal, Guapirama, Abatiá, Joaquim Távora e Quatiguá.

Rubi representa a disposição rubra, o sangue que brota da vontade por Justiça.O vice-presidente da entidade é Ailson Jesus Levatti, a secretária-geral Paula Regina de Oliveira, a secretária-geral adjunta Helainny Maria de Lucena Brito e o tesoureiro Mateus Faeda Pellizzari.A subseção reúne 257 advogados atuantes.

A animação foi da banda Jair Supercap Show.

Imagens: Foto Valdir.

