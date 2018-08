OAB questiona desembargador sobre juízes em Santo Antônio da Platina

Da Vara Trabalhista

A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo Antônio da Platina, presidida pelo advogado Pedro Pavoni Neto, recebeu nesta segunda-feira, dia seis, o Desembargador Corregedor do TRT(Tribunal Regional do Trabalho) do Paraná,Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, o qual além de promover correição no Cartório da Vara do Trabalho local, também aproveitou para se reunir com a diretoria da OAB (fotos).

Ele trouxe a informação de que o juiz substituto, Thiago Mira Assunpção Rosado, estaria de partida da cidade para realizar curso de aprimoramentos no exterior, razão pela qual o TRT se viu na iminência de alocar outros magistrados para cobrir as necessidades locais.Assim, como a Juíza titular da Vara do Trabalho, Silvana Aparecida Franz Pereira Giusti, encontra-se de licença para tratamento de saúde, não há como c nomear outro juiz como titular da respectiva Vara.



Dessa forma, a instituição está se valendo de juízes voluntários e titulares de outras Varas para, quinzenalmente, atenderem em Santo Antônio da Platina, suprindo a impossibilidade de locar outro juiz substituto, pois já existem sete vagas não supridas para esse perfil.

Diante da notícia. dr. Pedro Pavoni manifestou certo dissabor, pois é entendimento da classe que não somente os advogados estariam desconfortáveis com a situação de rotatividade de juízes, uma vez que não se pode imaginar um juiz fazendo a audiência inicial, outro a instrução processual, outro julgando,outro apreciando eventual embargos declaratórios, apenas para exemplificar.

Assim como também haveria prejuízos aos jurisdicionados, uma vez que não seria o juiz conhecedor dos fatos o mesmo a proferir a decisão.Não obstante isso, o Desembargador foi enfático ao explicar que foi a forma que o TRT encontrou para, ao menos, contornar a situação e, diante de solicitação da Subseção, adiantou que faria o máximo de esforços para que a situação não perdurasse mais do que o estritamente necessário.

Ele, porém,não se comprometeu com prazos ou datas, logicamente.

Participaram da reunião, além do Presidente, o vice Ailson Jesus Levatti, a Diretora Secretária Adjunta Helainny Maria de Lucena Brito Gaudêncio, Conselheiro Estadual Celso Augusto Milani Cardoso, Ana Paula Conde Bogo, Pedro Felipe claro de Oliveira, Antônio Carlos do Amaral e Arolde Cristóvão Ferrari Júnior.