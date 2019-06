OAB realiza festa junina em Santo Antônio da Platina

Evento para toda família

Será realizada no dia 29 deste mês, a Festa Junina da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), organizada pela Comissão de Eventos.

A comemoração, que será às 17 horas, no Giovanini Gastrobar, contará com a venda de diversos comes e bebes como pastel, cachorro quente, canjica, quentão, espetinho, cerveja, refrigerante e água. Lembrando que a pipoca será gratuita.

Os ingresso custam 15 reais e estão sendo comercializados por membros da Comissão de Eventos, e na subseção da OAB de Santo Antônio da Platina.

Destacando que crianças até 12 anos não pagam.