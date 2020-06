Obras de mobilidade transformam as ruas de Tomazina

Mais qualidade de vida e segurança para população

A prefeitura de Tomazina está investindo aproximadamente R$ 1,3 milhão na pavimentação de ruas e ainda em obras de infraestrutura como drenagem, calçadas, meio-fio e sinalização. São 14,5 mil metros quadrados de asfalto e recape por toda a cidade que foram divididos em duas etapas, sendo que a primeira já foi concluída.

A parte já finalizada é referente à aplicação do asfalto novo em trechos das ruas Felipe Miguel de Carvalho, Tácito Corrêa, Tenente Ubaldo e Antônio Franco. Também foram executadas obras de drenagem, meio-fio e ainda toda a sinalização e pintura de faixas viárias.

Neste momento, está em andamento a licitação para a execução das obras da segunda fase. Serão nos seguintes trechos: rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira até a esquina com a Tácito Corrêa, ao redor da nova Capela Mortuária, pátio da Rodoviária e na rua Quatiguá no Distrito do Sapé.



Obras de infraestrutura são sempre prioridade em nosso município, pois melhoram a qualidade de vida das pessoas”

Além destas obras, a prefeitura está executando outras intervenções em toda a cidade. Foram concluídas a Capela Mortuária Municipal, Parque na Vila São Vicente, pavimentação asfáltica e drenagem de vias urbanas, pavimentação com pedras irregulares por toda a cidade e reforma do posto de saúde Dr. Ivaldo Alves Costa.

Estão em execução pavimentação com pedras irregulares nos distritos do Barro Preto, Sapé, Anta e Matão; calçamento de passeios; Parque do Salto Cavalcante; Parque do Trevo; reforma do Colégio Ademar Haruo Ishii; iluminação do Estádio Municipal; construção da passarela turística e estrutura e telhas metálicas no Ginásio Poliesportivo.