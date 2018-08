Obras de reforma e ampliação no Hospital de Ibaiti

Investimento de um milhão e 300 mil reais

Após a autorização da ordem de serviço pelo prefeito Antonely Carvalho (foto) , já começaram as obras da grande reforma e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti. Os serviços estão sendo realizados por uma empresa terceirizada que passou pelo processo de licitação e são fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Os investimentos, são na ordem de R$ 1, 3 milhão, sendo um milhão de reais do Governo do Estado e R$ 300 mil de recursos do próprio município.

A reforma e ampliação vão possibilitar, após concluídas, um grande aumento no volume e qualidade dos atendimentos realizados pelo Hospital Municipal.

Entre as obras estão a construção de uma nova Ala de Emergência com entrada exclusiva para ambulâncias e com capacidade para atendimento simultaneamente de até três pacientes. A nova ala de Emergência será realocada para um setor próprio separado da Recepção. O novo local terá uma ampla sala para classificação de risco para cada atendimento proporcionando melhor conforto aos pacientes e estará dentro das normas do Sistema Único de Saúde.

A sala de observação e recuperação de pacientes (esta sala os pacientes ficam em observação após passarem por triagem e atendimento médico antes da internação) contará com banheiros masculino e feminino e será separada em box individual respeitando a intimidade de cada paciente.

Todas as Enfermarias passarão por readequação com base nas normas da Vigilância Sanitária com um Posto de Enfermagem com atendimento presencial de técnicos em enfermagem e enfermeiros exclusivos para cada enfermaria. Serão reformadas e ampliadas as Enfermarias Masculina e Feminina, com banheiros e Posto de Enfermagem exclusivo para cada enfermaria.

A Pediatria será toda remodelada com a instalação de uma brinquedoteca, banheiros, área para solário e um Posto de Enfermagem exclusivo.

A Maternidade será integrada com o Berçário, de fácil circulação das parturientes e familiares, também com Posto de Enfermagem exclusivo. A nova Maternidade contará com equipamentos como cardiotocógrafo, ultrassom, berços aquecidos e incubadoras. Também terá um Posto de Enfermagem exclusivo e banheiros adequados para as parturientes.

Serão criadas Enfermarias Cirúrgicas Masculina e Feminina para os pacientes que passaram por cirurgias, com banheiros e Posto de Enfermagem exclusivas.

Será criada a Central Farmacêutica Hospitalar dentro das normas da Vigilância Sanitária e ANVISA que contará com seis salas climatizadas que servirão para melhor armazenamento das medicações, padronização da recepção, distribuição e fracionamento dos medicamentos, com funcionários especializados e uniformizados de acordo com as normas técnicas.

Será ampliado o Laboratório Municipal adequando com as normas da Vigilância Sanitária e ANVISA, com sete salas, banheiros exclusivos, com equipamentos modernos onde serão realizados exames básicos atendendo a demanda dos Postos de Saúde e Hospital. Com a ampliação do Laboratório o Hospital Municipal passará a ter autonomia de 80% dos exames realizados sem a necessidade de fazer exames fora.

O Centro Cirúrgico passará por uma grande reforma e ampliação em toda a sua estrutura de atendimento. Após as obras o Centro Cirúrgico contará com duas novas Salas Cirúrgicas com equipamentos de última geração, como Aparelho de Anestesia, Foco Cirúrgico, Mesa Cirúrgica semiautomática, Respirador, Monitor Multiparamétrico, além de todos os itens de instrumentação novos recém adquiridos, para uso exclusivo do Centro Cirúrgico.

Também será criada a Ala Pós Cirúrgica Anestésica com capacidade para até cinco pacientes contando com Posto de Enfermagem exclusivo para monitoração dos pacientes após as cirurgias. A nova ala trará mais segurança e conforto aos pacientes recém operados.

O Novo Centro Cirúrgico terá capacidade para realizar até quatro partos simultâneos, aumentando 300% sua capacidade atual. Os acessos às áreas de circulação e estetização, serão readequadas de acordo com as normas da Vigilância Sanitária e ANVISA e todos os funcionários terão paramentação adequadas ao ambiente de trabalho.

A nova Cozinha Central será toda reformada e ampliada com refeitório para médicos e funcionários.

A Lavanderia Central será readequada com a aquisição de novos equipamentos como lavadora industrial, secadora, centrifuga e uma calandra.

Gerador de Energia – Para suprir eventuais quedas no fornecimento de energia elétrica, e evitar que o atendimento aos pacientes seja prejudicado, já foi instalado pela atual Administração em junho do ano passado, um gerador de energia na área externa do Hospital Municipal. O gerador de energia funciona com óleo diesel e atende todas as dependências do Hospital, em casos de necessidades, com todo o fornecimento de energia constante garantindo 100% de fornecimento até o restabelecimento pela Copel.

O chefe do executivo informou que o cronograma para a conclusão das obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal são de 12 meses. O prefeito determinou urgência e prioridade na conclusão da reforma e ampliação do Centro Cirúrgico.

Durante as obras de reformas, os pacientes que precisam passar por cirurgias e os partos estão sendo encaminhados para o Hospital Regional de Santo Antônio da Platina e Santa Casa de Jacarezinho com transportes da Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti com acompanhamento de profissionais de saúde.

Segundo o prefeito, que é médico e por 12 anos trabalhou no Hospital Municipal, a unidade faz hoje cerca de 2,5 mil atendimentos por mês e com as reformas e ampliações os atendimentos ganharão melhor qualidade. “É uma grande conquista para a nossa região e uma vitória pessoal como médico. Após a reforma e ampliação sem dúvida, a população ibaitiense ganhará um novo Hospital, maior, mais moderno e eficiente, digno do povo de Ibaiti”, disse Dr. Antonely.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Wilha Galdino Alves, todas as UBS do Município de Ibaiti estão com atendimento médicos do Programa de Saúde da Família.

O secretário sublinhou que tanto as Unidades nos bairros Paineiras, Cohapar, Caixa D’Água, Gralha Azul, Vila Sossego, como as Unidades na área rural conta com profissionais de segunda à sexta-feira das 08h00m às 17h00m.

A UBS Central e Centro de Especialidades Médicas localizado na Avenida Drª Fernandina A. Gentile centro da cidade conta com atendimento médicos do Programa de Saúde da Família além de outros profissionais.

O credenciamento para a contratação de novos médicos especialistas para atuarem nas unidades de saúde do município já foi publicada. A norma é uma exigência do Ministério Público. O prefeito informou que em breve, assim que a documentação for concluída, os médicos especialistas retornarão ao atendimento normal nas Unidades.