Odiadores atacam npdiario de novo

Xingam e ofendem sem o mínimo de discernimento

Mais uma vez (e não será a última) pessoas desinformadas caluniam, xingam e ofendem profissionais e familiares ligadas ao npdiario. Pior do que a doença, mais grave do que a miséria e a fome, é a ignorância. E a necessidade patológica de “jogar lixo” em inocentes.

Em inglês, existe a expressão hater, ou seja, aquele que inveja ou torce pra que dê errado o sucesso dos outros, os odiadores estão diariamente nas redes sociais “falando mal”, julgando e condenando sem conhecimento.

Numa recente viagem de trabalho, uma criatura dirigindo um carro pequeno (não foi identificado o modelo) tirou fotos e filmou o veículo deste jornal. Durante alguns minutos, sem razão aparente, continuou apontando, disparando o celular e conduzindo o veículo até que a atitude irresponsável começou a trazer perigo a si mesmo e aos outros usuários da rodovia.

Prudentemente, o npdiario ultrapassou o inconsequente para evitar acidentes.



Agora, aparece em rede social e aplicativos um dos vídeos que gravou e um áudio, não se sabe se do mesmo cidadão, insultando e ofendendo até mesmo a mãe do jornalista Valcir Machado, qualificando de prostituta a matriarca que completará 91 anos no dia 29 próximo.

Mais: “Acusa” o profissional de ser autor de uma reportagem em que teria noticiado que alguém numa ambulância teria parado numa via para colher mangas. Este é o motivo também para agressões e insultos !

E vários internautas comentando, concordando ou discordando.

É da natureza humana essa postura de discutir e nada condenável.

Mas,ultrajar e agredir de maneira injusta revela apenas a leviandade dos futriqueiros.

Na verdade, quem deseja efetivamente saber se algum blog produziu texto falando de “ambulância, manga e Santo Antônio da Platina” é só fazer uma pesquisa rápida. Nunca, jamais e em tempo algum o npdiario reportou tal caso. Porém, haters julgam e xingam mesmo assim.

Isso também tem que ser ultrapassado.