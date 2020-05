Odonto Company abre amanhã em Santo Antônio da Platina

No centro da cidade com moderno conceito no segmento

A conceituada Odonto Company abre neste sábado, dia nove, no centro de Santo Antônio da Platina, na rua Rui Barbosa, 1.245 (esquina com a rua José Bonifácio).

Clínica odontológica cujos responsáveis são os doutores Pedro Henrique Morais Assis e Evandro do Prado Vidal, investe em saúde mostrando que acredita no potencial da cidade e da região.

As dentistas são Cristiane Spanier e Ana Flávia Maiorky.

A pré-inauguração será entre oito e 13 horas, de forma discreta em função dos cuidados com a pandemia.

Os empresários contam com mais duas clínicas, uma em Siqueira Campos e outra em Quatiguá.