Odontopediatra alerta sobre cuidados com saúde bucal das crianças

Cuidados começam desde o nascimento do bebê

Maria Júlia M.C. de Oliveira (clínica geral, Endodontia e odontopediatria)adverte pais e responsáveis sobre o perigo da desatenção com a saúde bucal das crianças e pré-adolescentes,”é comum as pessoas acharem que os menores têm que escovar os dentes apenas depois de três anos”, diz.

Após o erupção do primeiro dentinho, os cuidados dobram, pois é necessário procurar um dentista que auxilie os pais com cuidados , como forma de escovação e a quantidade de creme dental com flúor que pode ser colocado na escova"

Manter dentes e gengivas saudáveis é fundamental para o bem-estar geral das pessoas. Os cuidados diários preventivos, como uma boa escovação e o uso correto do fio dental, ajudam a evitar que problemas dentários se tornem ainda mais graves. “Os dentes devem ser escovados pelo menos três vezes por dia, após as principais refeições (café da manhã, almoço e jantar), e o fio dental deve ser utilizado em no mínimo uma dessas escovações”, sublinha.



“Os cuidados com a saúde bucal começam desde o nascimento do bebê, onde é necessário fazer a avaliação dos freios lingual e labial, pois esses influenciam diretamente na amamentação. É necessário também que se faça a higienização da cavidade bucal com uma gaze e água filtrada. Após o erupção do primeiro dentinho, os cuidados dobram, pois é necessário procurar um dentista para que auxilie os pais com cuidados , como forma de escovação e a quantidade de creme dental com flúor que pode ser colocado na escova”, detalha ela, que se formou na Unopar.

Fazendo o acompanhamento com o dentista, mantendo o uso do fio dental e uma boa escovação, dificilmente o paciente terá problemas bucais como cárie e inflamações na gengiva.”A prevenção é a maneira mais econômica e menos dolorosa de se cuidar da saúde bucal, evitando o tratamento de problemas que poderiam gerar incômodos”, finaliza.



Maria Júlia é sócia da Oral Primer, que tem dois outros profissionais e oferece ao seu paciente um tratamento completo, desde a prevenção ao tratamento de problemas bucais.

Marisley Consolin, mãe de Rafaella de Souza Consolin (foto com a dentista) elogia a profissional, “ela tem muito jeito com as crianças, minha filha não tem mais medo”, atesta.

Rua 13 de Maio, 1113 ( perto do Colégio Tia Ana Maria), em Santo Antônio da Platina.O telefone é (43) 3141-0570.