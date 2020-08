Ofertas imperdíveis nesta Quinta da Carne no Molinis

Melhores preços da região; cerveja também entrará em promoção

Nesta Quinta-feira da Carne a rede de supermercado Molinis está repleta de promoções no setor do açougue. Com produtos em até R$ 5,94 o quilo, os alimentos da empresa estão cada vez mais acessíveis.

Aproveite essas promoções nos Molinis Center e Max em Santo Antônio da Platina, e também em Cornélio Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes.

Ofertas válidas para todo o dia 13, ou até que o estoque acabe.