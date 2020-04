Ofertas imperdíveis nesta terça e quarta-feira verdes no Molinis

Alimentar-se com comidas saudáveis nunca foi tão acessível

Nesta terça e quarta-feira, dias 14 e 15, serão realizadas a promoção verde, a qual acontece toda semana na rede de supermercado Molini´s.

Com preços inacreditáveis, frutas, legumes e verduras estão disponíveis a todos os clientes. Entretanto, apesar do preço baixo, tudo será com qualidade dificilmente encontrada na região.

Os produtos válidos nesta promoção (imagem abaixo), estão disponíveis a partir de R$ 1,09, atingindo apenas R$3,59. Sua alimentação variada já está garantida.

Ofertas válidas nos supermercados Molinis Center e Max em Santo Antônio da Platina, e também em Cornélio Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes.

Veja o panfleto abaixo: