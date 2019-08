Ofertas imperdíveis no Bar do Paulinho

Novidades para os clientes

O Bar do Paulinho, mais tradicional de Santo Antônio da Platina, sendo 18 anos no ramo, vem com novidades de preços e diversas outras vantagens para os consumidores.

Para você que procura melhores preços, atendimento de qualidade, diversificação de produtos, aluguel de mesas e cadeiras, e também lazer, desfrutando das novas mesas de sinuca do ambiente, o estabelecimento é o local certo e conta com toda a infraestrutura para melhor te atender.

Localizado na Rua Dezenove de Dezembro, 1245, em Santo Antônio da Platina, recebe sempre clientes de todas as idades e classes sociais.

Para mais informações sobre produtos e serviços, entre em contato no número: (43) 9 9906-8571.

Jose Cuervo R$80,00

Jack Daniels R$150,00

White Horse R$90,00

Absolut R$100,00

Tanqueray R$99,00

Passport R$42,00

Red Label R$99,00

Sakai R$18,00

Jack Daniels jennessee Fire R$150,00

Cerveja Eisenbahn R$3,50 355ml

Smirnoff Pequena R$25,00

Vinho Exportacion Selecto R$30,00