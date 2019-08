Oficina de Palhaçaria começa neste sábado em Jacarezinho

Adelvane Néia ministrará os encontros

A figura do palhaço é milenar e popularmente querida e conhecida por todos, afinal, quem nunca teve vontade de vestir um nariz e sair provocando gargalhadas em todos? A oficina “Vivências de Palhaçaria”, que inicia neste sábado, dia 3, surge como uma oportunidade para todas as pessoas que queiram vivenciar essa arte, tanto para aqueles que desejam se profissionalizar na área ou para os que têm curiosidade e desejo da prática.

Assim, a oficina pretende investigar a espontaneidade, a leveza, a brincadeira dando espaço ao jogo e à improvisação através da Arte do Palhaço. “Uma oportunidade para relembrar a criança interior que brincou, arriscou, sem se preocupar com o ridículo”, diz a atriz, palhaça e formadora Adelvane Néia.

Adelvane, que iniciou seus estudos na palhaçaria em 1989, em Campinas/SP, com Luiz Otavio Burnier – Lume Teatro, tem desde então desenvolvido um trabalho de investigação na área e na comicidade. Circulou durante 15 anos com sua palhaça Margarida no espetáculo “A-MA-LA”, direção Naomi Silman, que encantou plateias pelo Brasil, e fora dele.

O curso inicia este mês com seu primeiro encontro neste sábado, dia 3, e outro dia 24, das 9h às 12h no Espaço de Arte, Cultura e Encontros. O investimento é de R$ 25,00 por encontro, com maiores informações e inscrições no (043) 9 9809-3117. Indicado para maiores de 16 anos, o curso pretende continuar nos meses seguintes.