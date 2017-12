Onça aparece no centro de andirá e assusta população

Neste sábado à tarde vindo de uma mata

Uma onça suçuarana (fotos e vídeo) surgiu no centro de Andirá na tarde deste sábado, dia 23 , causando curiosidade e receio na população. A Defesa Civil e a Polícia Ambiental foram acionadas por populares, mas o animal, após circular por cerca de uma hora e meia, desapareceu.

Biólogos e ambientalistas alertam que as distâncias separando mata e ocupações humanas na região têm diminuído e poderão tornar os avistamentos de onças mais comuns, a exemplo do que ocorre em outros pontos do país e do mundo.

A onça parda pulou muros de residências e estabelecimentos comerciais, ficou mais tempo perto da prefeitura e voltou ao seu habitat natural, uma mata nas proximidades de um bairro chamado Nova Andirá.

O animal não tem predador na região e pode ser perigoso para seres humanos e outros animais, como cachorros.

É o segundo maior felídeo neotropical, menor apenas que a onça-pintada. Chega a atingir 1,08 m de comprimento, mais a cauda que é longa medindo até 0, 61 m e 63 cm de altura e a pesar até 80 quilos. Seu pelo é em geral bege-rosado, pode ser cinza, marrom ou cor-de-ferrugem. O comprimento do pelo varia conforme o habitat – vai de curto a muito longo.

Seu período de vida é de 20 anos em cativeiro. Entre os felinos é um dos melhores saltadores,chegando a pulos de até seis metros de extensão, o que facilita a caça.As garras também são muito longas.