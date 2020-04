ONG organiza distribuição de cestas básicas em Jacarezinho

Medida devido à pandemia do Covid-19

Neste período de pandemia, é importante se manter em isolamento social, mas também se sabe da dificuldade. Por isso, a ONG (Organização não governamental) Núbia Rafaela Nogueira, com o coletivo Mães Pela Diversidade, e com o apoio da JORESP (Jornada Regional de Educação Sexual do Paraná) e da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) estão organizando uma doação de cestas básicas na cidade de Jacarezinho.

Para isso, criou um formulário de cadastro para todas as pessoas que possam precisar das doações (disponível no final da matéria), trazendo como prioridade a população atendida pela Ong, mas abrindo a doação para todos os jacarezinhenses.

Para você que queira doar, a Ong (Organização não governamental) está aberta de segunda a sexta-feira, dia 17, das 14h as 16h, recebendo doações. Também pode doar através de transferência bancária, por aplicativo etc. Qualquer dúvida entrar em contato no WhatsApp (043 99926-2499) ou nas redes sociais.

Formulário para recebimento das doações:

https://docs.google.com/forms/d/1XeoUXPahoCbfOyuFyyJA7kDjMbp7kxQW4h8nBj7FPcg/viewform?edit_requested=true

A ONG:

A Associação Núbia Rafaela Nogueira foi fundada em 16 de Julho de 2017 e desde então tem desenvolvido ações e projetos nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura e entretenimento. Seu foco de atuação é a população ALGBTI+ (Assexuais, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgênero e Intersexuais) de Jacarezinho e região, mas abrangendo sua atuação para a toda a cidade em pautas de cidadania e de direitos humanos. Tem representantes no Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Estadual de Saúde e Fórum Paranaense de Ongs Aids.

Com seus eventos conseguiu acessar milhares de pessoas, com destaque para as duas edições da Marcha Cultural da Diversidade ALGBTI+ de Jacarezinho, para a parceria e produção das três edições do Dezembro Vermelho, com a Prefeitura Municipal de Jacarezinho, e do Encontro de Educação e Diversidade, além de inúmeras outras ações como atendimento psicológico, assessoria jurídica, etc.

Atualmente tem endereço fixo na R. Henrique Setti, nº 60 – Parque Bela Vista em Jacarezinho, mas atende principalmente pelas redes sociais ou horários marcados.

Redes Sociais

www.facebook.com/ongnubiarafaelanogueira

www.instagram.com/ongnubia