Ônibus perde freios e invade rua em Andirá

Um ônibus da secretaria municipal de Saúde de Andirá perdeu os freios em torno das 11h30m desta quarta-feira, dia 17.

Segundo a Assessoria de Imprensa, o coletivo desceu desgovernado para a rua Major Barbosa Ferraz, no centro da cidade, e parou numa mureta (fotos) , perto do salão do velório.

O veículo estava estacionado na Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá.O conserto deve ficar pronto hoje ou amanhã.

Ninguém se machucou.