Ontem à tarde

O motorista do ônibus que tombou na tarde desta segunda-feira, dia sete, em Joaquim Távora, está estabilizado.

O coletivo mantido em parceria entre a prefeitura e uma associação de alunos ficou sem freios, o que causou o acidente no perímetro urbano do município

Foi no bairro Vista Bela e atraiu dezenas de curiosos.

Não havia passageiros no ônibus que leva estudantes para faculdades de Jacarezinho.