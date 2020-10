Onze colégios de oito cidades do Norte Pioneiro serão cívico-militares (vídeo)

Instituições reforçarão disciplina, civismo e cidadania e terão uniforme especial

Exclusivo: O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou no final da manhã desta segunda-feira (26) o programa de colégios cívico-militares do Estado. No mesmo ato foi assinada a regulamentação da lei que autorizou o projeto e anunciada a lista das cerca de 200 unidades beneficiadas nesse primeiro momento. Veja abaixo quais colégios e municípios beneficiados.

No Norte Pioneiro, estes são os estabelecimento de ensino escolhidos, mas a lista pode mudar:

Jacarezinho

Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite e

Colégio Estadual José Pavan.

Cambará

Colégio Estadual Angelina Ricci Vezozzo.

Carlópolis

Escola Estadual Hercília de Paula e Silva

Ribeirão Claro

Escola Estadual João da Rocha Chueiri

Ribeirão do Pinhal

Escola Estadual Ruth Martinez Correia

Santo Antônio da Platina

Escola Estadual Moralina Eleutério (foto) e

Colégio Estadual Edith S. Prado de Oliveira.

Siqueira Campos

CE Segismundo Antunes Neto.

Ibaiti

CE Júlio Farah e

CE Antônio Martins de Melo.

A implantação dos colégios será de escolha livre da comunidade escolar, por meio de consulta pública. Eles terão gestão compartilhada. As aulas continuarão sendo ministradas por professores da rede estadual, enquanto os militares serão responsáveis pelas áreas de infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares.

Haverá um diretor-geral e um diretor-auxiliar civis, além de um diretor cívico-militar e de dois a quatro monitores militares, conforme o tamanho da escola.

Os objetivos do programa passam pela garantia do cumprimento das diretrizes e metas do Plano Estadual de Educação. Entre eles estão atuação contra a violência; promoção da cultura da paz no ambiente escolar; criação de novas possibilidades de integração da comunidade escolar; garantia da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; e auxílio no enfrentamento das causas de repetência e abandono escolar.