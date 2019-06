Operação acha armas e drogas hoje na cadeia de Ibaiti

Escondidas nas celas

No último sábado, dia 22, houve uma rebelião em Ibaiti, na qual os detentos depredaram as dependências da delegacia, fizeram um agente carcerário de refém, queimaram veículos e viaturas e ainda tomaram posse das armas de fogo da Polícia Civil que estavam num cofre.

A rebelião se encerrou na manhã de domingo, sendo o refém liberado e o armamento recuperado.

Diante de tal cenário, na manhã desta terça-feira, dia 25, Policiais Militares do Canil e Agência de Inteligência do 2º BPM juntamente com agentes do SOE – Setor de Operações Especiais do DEPEN, realizaram nova revista minuciosa na cadeia sendo localizadas mais armas e drogas.

Foram encontradas três armas de fogo (foto) e grande quantidade de maconha e cocaína (ainda será pesada) escondidas na galeria central da cadeia.

As equipes do SOE e do 2º BPM ainda continuam as buscas a procura de mais objetos ilícitos nas celas.