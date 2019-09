Operação apreende adolescente em Ribeirão do Pinhal

Nesta quarta-feira

Operação realizada na tarde desta quarta-feira, 18, no bairro Vila Domingues, resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos ligado ao tráfico de drogas e receptação na cidade de Ribeirão do Pinhal.

As diligências foram autorizadas pela Justiça, após solicitação do delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho diante de informação de sua equipe sobre comércio de drogas no local.

De acordo a investigação, o menor negociava entorpecentes e permutava com produtos furtados. Durante as buscas, a polícia encontrou pedras de crack, diversas sementes de maconha, dinheiro, um televisor 14 polegadas, coleção de células antigas de moeda, um perfume e máquinas profissionais usadas em salão de beleza. Todos os objetos catalogados como produtos de furto na cidade.

A iniciativa foi conjunta entre Polícias Civil e Militar.O adolescente foi encaminhado ao Ministério Público para providências cabíveis.