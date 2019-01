Operação apreende mãe e filho em Santo Antônio da Platina

Mandado judicial nas casas

Neste final de semana, foram realizadas buscas pelo Bairro Altvater na Rua Francisco Crescêncio, em Santo Antônio da Platina.

Devido os fortes indícios do envolvimento da moradora com o narcotráfico, os PMs realizaram buscas e, com o auxílio de cães farejadores do Canil/2ºBPM, foram encontradas no quarto do filho da suspeita 20 pedras de crack, maconha e mais uma porção de crack num armário na residência; também foram apreendidos seis celulares e dinheiro; a mulher de 32 anos e seu filho de 16 foram detidos e encaminhados para a delegacia.

Pelo mesmo fato foram realizadas outras buscas, onde encontraram em cima de guarda-roupas 55 pedras de crack e mais duas porções médias da mesma droga (depois de fracionada renderia aproximadamente 60 pedras); a suspeita de 29 anos não foi encontrada.