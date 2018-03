Operação Bate-grade apreende armas, celulares e drogas na cadeia de Ibaiti

Na manhã desta terça-feira

Em torno das dez horas desta terça-feira, dia 13, por solicitação do Ministério Público, foi realizada operação “Bate Grades” na carceragem que funciona anexa à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ibaiti.

As Polícias Militar e Civil e o Depen participaram e foi obtido o seguinte resultado com apreensão dos objetos abaixo relacionados :

➡ 17 celulares;

➡ 21 porções de maconha; totalizando 82 gramas;

➡ diversos objetos cortantes e contundentes (armas brancas);

➡ R$ 76,00 em espécie;

➡ Diversos fios, cabos, conectores para eletrônicos e carregadores para celular.