O objetivo foi garantir mais segurança pública

Na tarde desta terça-feira, dia 15, foi realizada a Operação Bate Grade na cadeia pública de Cambará, localizada na rua Benjamim Constant.

De acordo com as informações, 91 detentos participaram da ação e deslocaram-se da cela para o pátio. Durante a Operação alguns deles obstruíram o corredor com colchões, bem como amarraram a porta com toalha e lençóis, além de começarem a proferir xingamentos às equipes.

Ao todo, apreenderam dez aparelhos celulares e um carregador.