Polícias Militar e Civil e cumpriram mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil, composta pelo delegado e investigadores, e a Militar, com as equipes do Canil, Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e P2, realizaram cumprimentos de dois mandados de busca e apreensão domiciliar na zona rural de Santo Antônio da Platina. Foram nesta quarta-feira, dia 27.

As buscas decorrem da investigação pela Civil acerca de furtos de gado no perímetro rural da cidade, sendo os mandados representados pelo delegado ao Juízo da Vara Criminal da Comarca, com concordância do Ministério Público.

Foram apreendidos aparelhos celulares e colhidos depoimentos dos suspeitos.