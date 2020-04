OPERAÇÃO CONJUNTA PRENDE ASSALTANTE EM RIBEIRÃO DO PINHAL

Ação envolveu policiais militares e civis

Operação policial realizada na manhã desta terça-feira, dia 14, resultou na prisão de um homem de 18 anos, suspeito de participar de assaltos com arma de fogo nos meses de fevereiro e março em Ribeirão do Pinhal. A ação policial ocorreu por volta das 7h, no bairro Vila Almeida, e mobilizou cerca 11 policiais militares e civis.

De acordo com registros de ocorrências, três assaltos aconteceram no período, sendo um praticado contra funcionários de um supermercado, situado no Bairro Vila Santa Terezinha, e dois na Vila Hermínia contra funcionários de comerciantes.

Foram cumpridos dois mandados, sendo um de busca e apreensão e outro de prisão preventiva, solicitados pela Polícia Civil. Durante as buscas, os agentes policiais localizaram roupas, supostamente usadas no assalto, bem como várias cédulas em dinheiro, que foram apreendidas.

O homem segue preso na Cadeia Pública, anexa à Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal. Ele já tinha passagens por diversos assaltos e tráfico de drogas, quando ainda era adolescente. O inquérito deve ser remetido à Justiça em dez dias.