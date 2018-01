Operação conjunta prende bandido perigoso e conhecido

Cenoura é acusado de homicídio, tráfico de drogas, cárcere privado e receptação

Na tarde desta sexta-feira, dia 26,numa abordagem conjunta entre as Polícias Militar e Civil foram apreendidas pistolas Taurus, de uso exclusivo das forças de segurança, além de dois coletes à prova de balas com a inscrição da Polícia Federal.Estavam uma casa no bairro Monte Castelo em Cambé(cidade perto de Londrina), em posse de dois homens e uma mulher.Eles foram presos e encaminhados à delegacia.Os dois homens se machucaram na tentativa de fuga.

Entre os flagrados, está Michel Patrick Sanches (fotos),conhecido como ‘Cenoura’.Ele é platinense e bastante conhecido nos meios policiais, além de indiciado como autor do duplo homicídio ocorrido em janeiro do ano passado em Santo Antônio da Platina.

No imóvel onde Cenoura se escondia também foram encontrados um rádio sintonizado na frequência da PM, uma porção de maconha e 12 pedras de crack. Na garagem estava uma caminhonete Hilux roubada na última quarta-feira, dia 24,em Figueira.

Os indivíduos foram surpreendidos, correram para o fundo e pularam no quintal de um dos vizinhos, neste momento foi possível observar uma arma de fogo sendo dispensada por um deles.

Logo em seguida, as equipes entraram nesta na casa ao lado, e no primeiro cômodo, um dos bandido foi dominado, já o outro fez a moradora, que está grávida junto com uma criança de colo, de reféns em um quarto.O local foi isolado e após alguns minutos o marginal se rendeu e liberou as vítimas.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre 765, dois coletes balísticos, munições, drogas (crack e maconha), um rádio HT na frequência da PM; R$ 353,00, diversos documentos falsos e de vítimas, além do veículo roubado.

Dando continuidade na ocorrência após comparação datiloscópica, foi possível perceber que os indivíduos apresentaram documentos falsos, e após um breve diálogo ambos foram devidamente identificados: Michael Patrick Sanches (25 anos) com dois mandados de prisão por roubo e Alexsandro Pereira dos Santos (20),com dois mandados de prisão por roubo.

Além dos mandados de prisão, foram presos em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica; posse/porte de arma de fogo de uso permitido;posse/porte de arma de fogo de uso restrito;receptação; cárcere privado e drogas para consumo pessoal (Colaborou Alexandre Duarte).

