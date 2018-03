Operação conjunta prende bando com armas, drogas e dinheiro roubado

Trabalho bem sucedido das Polícias Civil e Militar

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (28) operação conjunta entre as polícias militar e civil de Santo Antônio da Platina com objetivo de investigar e prender pessoas envolvidas em assaltos recentes na cidade. A ação teve início às seis horas e se concentrou nos bairros Vila Domingues, Aparecidinho II, Vila Ribeiro, Conjunto João Furtado e no distrito de Monte Real.

A operação perdurou ainda durante a tarde de quarta-feira e somente se encerrou às 17 horas.

Ao todo dez mandados foram expedidos pela Justiça platinense, sendo quatro de prisão e seis de busca e apreensão, por solicitação do delegado Tristão Borborema de Carvalho, após as investigações de sua equipe.

Para dar fiel cumprimento às ordens de captura e varejamento foi necessária cooperação expressiva da Polícia Militar, liderada pelo Capitão Robson Falk, com equipes RPA, Canil, Serviço Reservado (P2) e ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) e ROCAM(Motocicletas).

Roferman Gabriel Moreira

Motivaram a expedição dos mandados investigações sobre roubos e furtos ocorridos recentemente em uma residência situada no Distrito Monte Real, além de alguns estabelecimentos como Supermercado Luzitano, Drogaria Desconto Mais (onde foi roubado um malote com mais de vinte mil reais) e Panificadora Delícia Triunfal. Todos esses casos foram elucidados.

Foram presos até o momento: Flávio Gastão Caldi, 31, e Gabriel Guilherme Lourenço (foto principal), 29, e Roferman Gabriel Moreira, 20 anos. Ambos tem antecedentes criminais ligados a furtos, roubos e tráfico de drogas. A Polícia ainda apreendeu três armas usadas nos assaltos, aparelhos celulares, cerca de cinco mil reais roubados de uma drogaria, grande de cocaína e maconha e vários utensílios domésticos tomados de assalto.

Foram assim apreendidos um revólver calibre .38, um de calibre .32 e outro .22, além de munições. Ao todo 665 gramas de maconha e 135 gramas de cocaína pura.

Flávio Gastão Caldi

Alguns investigados, os quais não há mandados de prisão, foram conduzidos para a delegacia para esclarecimentos e foram liberados após ouvidos, mas podem ter a prisão decretada pela Justiça no decorrer das apurações. Um funcionário da drogaria teve participação no assalto e vai responder pelos crimes de associação criminosa, comunicação falsa de crime e furto qualificado.

A polícia dispõe ainda de dez dias para encerrar todas as investigações.