Operação conjunta prende bando violento em Santo Antônio da Platina

Traficantes e assaltantes

Após seguidos dias de trabalho em conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, foram identificados autores de assaltos que causaram grande repercussão na cidade.

No final da noite do último sábado , dia 26, proprietários da Casa Fogaça, Leonilde e Airton Fogaça, foram assaltados à mão armada por dois indivíduos encapuzados e dirigindo uma motocicleta, os quais roubaram uma GM Montana mediante uso de extrema violência, puxando a mulher para fora do carro e a arremessando no asfalto enquanto seu esposo era ameaçado por um dos bandidos com a arma de fogo.

Logo em seguida, a agência local de inteligência da Polícia Militar (P2), após diligências e coleta de informações conseguiu identificar os autores do assalto trafegando próximo ao Posto Rodoluz e os prenderam e localizaram também a caminhonete roubada, encaminhando-os à delegacia, onde foram ouvidos pelo Delegado Rafael Guimarães e equipe da delegacia, ocasião em que foram autuados em flagrante e indicaram onde estava a arma usada no crime.

Tal informação repassada novamente à Polícia Militar, que novamente saiu a campo através das Rádio Patrulhas e P2 e localizou um revólver escondido em um terreno próxima a casa de um dos autores junto com grande quantidade de drogas, crimes os quais foram também imputados aos marginais já presos.



Na sequência, em continuidade às investigações, com constante troca de informações entre policiais militares e policiais civis, chegou-se também à elucidação do assalto ocorrido na última sexta-feira (25/01), ocorrido na zona rural, Bairro Palmital, em que um casal de idosos foi amarrado e roubado por cinco criminosos, que invadiram a casa e subtraíram diversos objetos e antes de fugir largaram a vítima de 85 anos na mata.



Policiais da agência de inteligência da Polícia Militar, após receberem informações obtidas pelo Delegado e investigadores da Delegacia, localizaram os autores do assalto em posse de diversos objetos roubados do casal idoso e vestimentas usadas pelos meliantes no roubo, sendo quatro dos assaltantes menores de idade e um maior. Todos foram conduzidos à Delegacia.

Um dos assaltantes – que não teve o nome revelado – era monitorado pela Justiça por meio de tornozeleira eletrônica e o equipamento acusou que ele esteve nos locais dos crimes, conforme data e hora especificadas nos respectivos boletins de ocorrência.

O Delegado de Polícia relata que o nome dos assaltantes ainda não será revelado pois ainda é investigada a participação deles em outros episódios ocorridos recentemente, destacando, junto com o Comando da Polícia Militar, que a solução dos dois crimes de roubo foi um trabalho executado com rapidez, perfeição e sintonia entre a Polícia Civil (investigadores e escrivães) e todas equipes da Polícia Militar (P2, RPAs, Rotam e Canil) e que todos envolvidos não medem esforços, mesmo com todo desgaste físico e mental, em buscar dar uma resposta à confiança que a população deposita em todos policiais na luta diária pela segurança pública de Santo Antônio da Platina.