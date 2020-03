Operação conjunta prende dois homens em Ribeirão do Pinhal

Também ocorreu apreensão de maconha e cocaína

Operação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira, dia cinco, em Ribeirão do Pinhal resultou na prisão de duas pessoas, com idades de 20 e 18 anos. Os criminosos tinham passagens registradas por roubo e tráfico de drogas.

Munidos de mandado de busca e apreensão expedidos pela Justiça, polícias civis e militares vistoriaram uma casa situada no bairro Vila Santa Terezinha.

O esforço policial resultou na apreensão de drogas (maconha e cocaína), além de produtos furtados no comércio e residências da cidade, em especial uma Óptica localizada na região central (fotos).

Foram aprendidos, também, capacetes suspeitos de terem sido usados por ladrões em recentes arrombamentos a outros estabelecimentos na cidade, bem como indumentárias dos bandidos.

Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e encontraram- se à disposição da Justiça.