Operação conjunta prende traficante em Wenceslau Braz

Menor também foi encontrado com droga

Nesta quinta-feira, dia 22, um ponto de tráfico foi descoberto e um bandido preso numa casa da avenida Athaíde Ferreira dos Santos em Wenceslau Braz.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o local foi identificado após terem recebido denúncias durante o período de três meses.

Os policiais militares e o investigador da Policia Civil montaram pontos de observação e vigilância, com intuito do flagrante. Por volta das 19h50m foi visualizado, estacionando nas proximidades da residência um veículo Fiat/Uno e o passageiro se dirigindo à residência do suspeito. No momento em que o veículo foi abordado, encontraram, junto com o menor (17 anos) e mais três adultos, uma grande porção de maconha.

Com o apoio das equipe Rádio Patrulha e Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) conseguiram entrar na residência, onde havia mais três pessoas. Foi dado voz de prisão ao suspeito, o qual solicitou a presença de seu advogado. Após conversa com o profissional, mostrou o seu guarda-roupas, que continha (foto):

quatro porções grandes de maconha (47 gramas)

seis porções de cocaína (3 gramas)

R$ 44,00 em dinheiro

Além disso, a equipe Canil do 2° BPM, com a ajuda dos cães Loki e Troia, encontraram mais maconha no local. Uma motocicleta com chassi suprimido também foi apreendida.