Duas são irmãs gêmeas e comandavam quadrilha na região

Na manhã desta terça-feira, dia 16, a Equipe de Operações com Cães do 2º BPM (Jacarezinho) prestou suporte à policiais da DISE ( Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes), com policiais da seccional das cidades paulistas de Ourinhos, Bernardino de Campos, Ipaussu, GOE (Grupo de Operações Especiais) de Bauru e DIG (Delegacia de Investigações Gerais).