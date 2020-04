Operação conjunta recupera veículos e objetos furtados em Tomazina

Cinco pessoas já foram presas

Nesta terça-feira, dia sete, por volta das 09h, as equipes da Policia Militar, pertencentes à Agência de Inteligência do 2° Batalhão, atuou em conjunto durante várias operações com a equipe da Polícia Civil de Tomazina.

Após várias diligências, encontraram os autores dos furtos de cerca de oito motocicletas no bairro da Lavrinha, no município de Pinhalão, que havia acontecido no dia oito de março.

Também foram localizados os objetos furtados no Salão Paroquial no mesmo bairro e um dos suspeitos foi encontrado, o qual assumiu o crime.

Ao todos cinco pessoas foram presas e os objetos e veículos encaminhados à 37ª Delegacia Regional de Polícia.

Veja fotos abaixo: