Detenções e apreensão de maconha, crack, revólver e munições

Nesta quinta-feira, dia 17, Policiais Militares e Civis realizaram cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ibaiti, Tomazina, Japira e Jaboti.

A operação é resultado do trabalho conjunto das Forças Policiais com o Poder Judiciário da Comarca de Ibaiti visando colher evidências de pessoas possivelmente envolvidas com o tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.

Dessa forma, as equipes da Agência de Inteligência, ROTAM, CANIL e Rádio Patrulha se deslocaram aos municípios, obtendo como resultado:

Cinco adultos detidos, dois menores (16 e 17 anos) apreendidos, apreensão de maconha (159g.) e crack (5g.), apreensão de um revólver da marca Turus calibre .38 e oito munições intactas calibre .38, apreensão de dinheiro sem comprovação e diversos apetrechos utilizados para embalo e preparo de entorpecentes.

A operação demonstra o comprometimento do 2º Batalhão de Polícia Militar e demais forças de segurança pública para com o combate ao narcotráfico no Norte Pioneiro.