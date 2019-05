Operação detém traficante em Ribeirão Claro

Ele tem 32 anos

Na manhã da quarta-feira, dia 29, a Polícia Civil desencadeou uma operação visando dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão na cidade de Ribeirão Claro. Os investigadores do local contaram com o apoio da equipe do Grupo de Diligências Especiais da 12ª SDP de Jacarezinho.

Foram diligenciadas buscas na Vila Gavioli e Patrimônio da Cachoeira, no último endereço das buscas, foi encontrado no interior da residência 19 gramas de maconha, junto com uma caderneta contendo anotações referente à movimentação do tráfico de drogas.

Luiz Fernando do Prado Figueiredo, de 32 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.